Современное учебное пространство появилось в мурманской гимназии

В гимназии №6 областного центра завершился ремонт помещения, которое станет опорной площадкой для подготовки к олимпиадам по школьным предметам.

Обновление проводилось на средства гранта, полученного за победу в проекте «Арктическая школа», инициированном губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Как сообщает администрация города Мурманска, в скором времени класс будет оснащён мебелью и современным оборудованием. Его ребята смогут использовать как для учёбы, так и для исследовательской деятельности в самых разных направлениях. В кабинете появятся многофункциональные наборы для изучения химии, лаборатория по оптике и лингафонная аппаратура.

Также в гимназии идут работы по замене оконных блоков в рамках программы «Тёплое окно». Это позволит сделать учебный процесс комфортным и безопасным для ребят и педагогов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25292&page=1