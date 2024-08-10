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Мурманская область. Арктика (16+)10.08.24 09:30

Современные дорогостоящие операции на сердце бесплатно провели в Мурманской областной клинической больнице

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на базе отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения МОКБ им. П.А. Баяндина специалисты отделения совместно с приглашенным врачом Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии из Астрахани провели пять современных операций по чрезкожному протезированию аортального клапана (TAVI). 

Эндопротезирование аортального клапана (TAVI) – замена клапана под рентгеновским контролем через прокол бедренной артерии, без остановки сердца. Операция применяется как альтернатива стандартной хирургической операции на сердце у пациентов высокой группы риска. 

Среди преимуществ данной технологии – минимальная инвазивность. TAVI выполняется через небольшие разрезы, что значительно уменьшает время восстановления по сравнению с открытой хирургией, значительно сокращает реабилитационный период пациента. Многие пациенты с аортальным стенозом являются пожилыми и часто имеют сопутствующие заболевания, при которых открытая операция может быть слишком рискованной. 

«Операция проводится чрезкожным путём – без открытых разрезов. Это современная, доступная операция для жителей Мурманской области. Пациенту не нужно ехать в другой регион, чтобы получить данный вид операции, что обеспечивает её доступность в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. За год мы проводим десять операций, проводим уже на протяжении пяти лет», – отметил Сергей Штольдер, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения МОКБ им. П.А. Баяндина. 

Дорогостоящая операция для пациентов проводится бесплатно за счёт бюджетных средств в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». 

После процедуры многие пациенты отмечают значительное улучшение симптомов, таких как одышка, усталость и боли в груди, что существенно повышает качество их жизни. 

«До операции было так, двести метров пройду и одышка уже. На самой операции я уснула и проснулась уже после операции. Никакой боли, ничего я не чувствовала. Врачи и медсестры здесь очень внимательные. Лечащий врач вообще чудо-человек», – поделилась 82-летняя пациентка после операции.

Операции проводили специалисты отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения МОКБ им. П.А. Баяндина Раду Тудорой и Роман Иванченко под руководством Дмитрия Гапонова, врача по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению высшей категории Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии г. Астрахань, кандидата медицинских наук. 

«Здесь внедрять операцию по эндопротезированию легко, потому что в МОКБ им. П.А. Баяндина мощная кардиохиругическая и эндоваскулярная база, очень мощная школа медицинская. Команда работает самостоятельно, я могу только что-то подсказать, дать совет», – отметил Дмитрий Гапонов.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и регионального плана «На Севере – жить» на улучшение материально-технической базы МОКБ им. П.А. Баяндина (ремонты, закупка оборудования, изделия медицинского назначения, мебель, лекарственные препараты) в период с 2019 по 2024 было направлено 1,5 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей – средства областного бюджета.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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