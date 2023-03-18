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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.23 10:30

«Современные, надёжные мощности позволяют значительно сократить аварийность»: губернатор Андрей Чибис посетил объекты АО «Мурманэнергосбыт»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках рабочей поездки глава региона Андрей Чибис посетил объекты предприятия «Мурманэнергосбыт»: осмотрел паровые котлы, сетевые насосы Северной котельной, обслуживающей Ленинский округ Мурманска, а также диспетчерский пульт центрального управления котельными предприятия. В преддверии профессионального праздника работников сферы ЖКХ губернатор также пообщался с коллективом «МЭС».

«Мурманэнергосбыт» – крупнейшее предприятие теплоэнергетической отрасли в Мурманской области, обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории 32 населенных пунктов. Глава региона отметил, что» Мурманэнергосбыт» проводит большую работу по модернизации своих мощностей, и результат уже виден – это позволило значительно уменьшить количество аварий. 

«Облик ЖКХ сегодня стремительно меняется в лучшую сторону, и самое важное для северян – сокращается аварийность. Те меры, которые сегодня реализуем совместно с предприятием, инвестиции в сферу ЖКХ, дают свой эффект. Ежегодно сокращается количество инцидентов на сетях, сроки устранения. В теплоснабжении активно инвестируем в то, чтобы мощности были современные, надёжные. Работы впереди ещё много, но планомерно решаем задачи по техперевооружению. Благодаря выделению дополнительных ресурсов из федерального бюджета мы ускоряем эту работу. Также внедряем современные формы управления, цифровизацию. В МЭС централизуется мониторинг и управление всеми котельными на территории области: их 48, 25 уже полностью внедрены в систему диспетчеризации. На пульте центрального управления и у руководства в любой момент видны актуальные параметры. Это позволяет моментально выявлять какие-то проблемы, потери или утечки, и оперативно реагировать, не допуская аварийной ситуации. И вот благодаря этому, в том числе, идёт снижение аварийности», – подчеркнул глава региона после осмотра объекта.

В числе реализуемых совместно с правительством Мурманской области инвестиционных проектов – перевод Ленинского округа Мурманска на закрытую систему водоснабжения. Андрей Чибис отметил, что в рамках проекта уже более 100 домов переведены на закрытую систему.

«Эта боль для жителей ещё со времен Советского Союза, когда горячая вода бралась, по сути, из батарей. В Ленинском округе города эту проблему решаем. Ставятся современные индивидуальные тепловые пункты, модернизируется инфраструктура, в домах у людей появляется нормальная чистая вода: и горячая, и холодная», – отметил губернатор.

Генеральный директор предприятия Алла Истомина отметила, что в рамках проекта по переводу на закрытую систему водоснабжения также реализуется замена оборудования котельной «Северная». Мероприятия проводятся по государственной программе Мурманской области, бюджетом региона предусмотрено 776 млн рублей на эти цели. Будет заменено котельное оборудование, подогреватели сетевой воды, подпиточные насосы. Уже проведено проектирование, закуплено оборудование. Выполнить мероприятия намечено к концу 2025 года. 

Также в планах модернизация центральных тепловых пунктов города Мурманска, техперевооружение котельной в Алакуртти, в микрорайоне Абрам-Мыс Мурманска, в Кильдинстрое. Кроме того, производится перекладка изношенных тепловых сетей в уже названных населенных пунктах, а также в Гаджиево, Заозерске, Ревде, Верхнетуломском, Молочном, Мурмашах, Коле, Высоком, Ловозере. При поддержке федерального бюджета будет реализована реконструкция сетей теплоснабжения в Октябрьском округе Мурманска и населенных пунктов Кандалакшского района. Общий объем инвестиций, запланированных компанией, областным и федеральным бюджетом, составит порядка 4,8 млрд рублей. 

В завершение рабочего визита губернатор вручил ряд благодарностей сотрудникам предприятия, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

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