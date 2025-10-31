Современные подходы и решения в области медицины, адаптированные к условиям Арктики, обсудили на Всероссийской конференции в Мурманске

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске проходит двухдневная III Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы медицины в Арктическом регионе». Научно-практическая программа затрагивает широкий спектр тем, включая современные тренды терапевтической науки, медицинскую микробиологию, актуальные вопросы пульмонологии, аллергологии-иммунологии, оториноларингологии, лучевой диагностики и хирургии.

Доклады представляют ведущие эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, а также студенты Мурманского арктического университета под наставничеством практикующих врачей региональных медучреждений.

«Мы работаем над стандартом «Арктической медицины», который инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в рамках стратегического плана «На Севере — Жить!» и направлен на повышение доступности и качества медицинской помощи. Внедряем новую сетевую модель по трехуровневому принципу: от оснащенных фельдшерско-акушерских пунктов до медучреждений регионального центра, оказывающих высокотехнологичную помощь. Развиваем выездные формы оказания медпомощи. Активно внедряются цифровые технологии, телемедицина, использование искусственного интеллекта, электронные медкарты. В этом году более 11 тысяч северян прошли дистанционный мониторинг здоровья. Это взрослые пациенты с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, и дети с заболеваниями лор-органов, состоящих на диспансерном учете», — отметил начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Мурманской области Михаил Пашковский.

Как отмечает региональное Министерство здравоохранения, конференция организована Мурманским арктическим университетом совместно с министерством здравоохранения Мурманской области и Центральной государственной медицинской академией Управления делами Президента Российской Федерации.

Ее цель — возможность практикующим врачам, преподавателям, студентам представить результаты своей практической и исследовательской работы, ознакомиться с современными научными достижениями в области медицины, подходами к оказанию медицинской помощи в Арктике.

