Современные пространства для мурманских школ

Мурманские школы активно готовятся к конкурсу в рамках проекта «Arctic school». Для победителей выделят денежные средства на обновление столовой, спортивного зала или других учебных пространств.

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил школу №53, где прошла презентация проекта будущего общественного пространства с местом отдыха на базе школьной библиотеки.

– Важно, что в разработке идеи принимают участие все ученики школы. Мы договорились с ребятами, что у них есть ещё неделя для принятия окончательного решения и доработки всех деталей, – отметил Евгений Никора. – Можно сделать вывод, что проект «Arctic school», который запущен по инициативе губернатора Мурманской области, работает. Желающих участвовать в конкурсе будет много, но в этом году гранты смогут получить не все. Ученики этой школы уже говорят, что на следующий год хотят подготовить ещё один проект. Это здорово. Мы в дальнейшем сделаем всё, чтобы каждый год проекты мурманских школ реализовывались.