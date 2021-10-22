Современные технологии используют для повышения безопасности на дорогах региона

В Мурманской области ведётся планомерная работа по повышению безопасности дорожного движения. В 2021 году на дорогах региона внедрили «умные» и современные технологии.

В Заполярье впервые используется холодный пластик для нанесения дорожной разметки. У такой разметки значительно увеличивается срок службы. Новую технологию уже применили на 73 пешеходных переходах, а также на 70 километрах региональных и мурманских дорог.

«Для обеспечения безопасности пешеходов мы совершенствуем пешеходные переходы, – рассказал Юрий Сердечкин. – В Мурманске установлен первый проекционный пешеходный переход, спасибо за активное участие коллегам из компаний «Росатом» и «Колатомэнергосбыт». Мы на этом не остановимся, до конца 2021 года запланировано устройство еще нескольких проекционных пешеходных перехода, а в следующем году эта программа будет реализовываться существенно масштабнее».

Изменения коснулись и дорожных знаков «Пешеходный переход». На региональных автодорогах и в Мурманске появились знаки с внутренней подсветкой: они хорошо заметны водителям в любую погоду и в темное время суток.

Кроме того, продолжается устройство наружного освещения на региональных и муниципальных дорогах. В общей сложности новые светодиодные светильники установлены вдоль дорог на протяжении трех километров.

Региональный Минтранс напоминает, что особенно значимым для повышения уровня безопасности на дорогах остается соблюдение водителями правил дорожного движения и скоростного режима.