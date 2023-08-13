Современные технологии на службе у Росреестра

Сегодня новые технологии стремительно врываются в нашу жизнь. Управление Росреестра по Мурманской области старается идти в ногу со временем и использовать достижения науки и техники в своей работе.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, одной из таких технологий является беспилотный летательный аппарат. С его помощью инспекторы регионального Росреестра могут контролировать то, как собственники используют свои земельные участки. Беспилотник даёт возможность выявлять неэффективно используемые земли и нарушения земельного законодательства, например, самовольное занятие земли, её использование не по целевому назначению.

«Обследование с помощью беспилотного летательного аппарата – это не только выявление мест самовольной застройки, заросших участков или брошенных земель. Данные дистанционного зондирования земли (аэрофотоснимки и ортофотопланы), полученные при помощи квадрокоптера, могут использоваться для исправления реестровых ошибок либо сравниваться со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, для выявления расхождений и повышения качества данных нашего информационного ресурса, - рассказала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Использование дрона позволяет обследовать значительные площади. В начале августа земельные инспекторы мурманского Росреестра провели обследование территории вблизи г. Полярные Зори. С помощью БЛА были сделаны снимки около 50 га земли. В дальнейшем они будут обработаны и проанализированы, составлены ортофотопланы, которые в свою очередь будут переданы в государственный фонд данных.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, до 2030 года введён мораторий на проведение плановых проверок земельных участков на предмет нарушений земельного законодательства с участием собственников. Вместо этого государственные земельные инспекторы проверяют участки на предмет нарушений без взаимодействия с их правообладателями, как самостоятельно, так и с помощью дрона. Ожидается, что до конца года Управление Росреестра по Мурманской области пополнится ещё двумя современными помощниками.