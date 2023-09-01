Современный цифровой маммограф введён в эксплуатацию в поликлинике Мурмашей

В поликлинике посёлка Мурмаши установлен и введён в эксплуатацию современный цифровой маммографический аппарат, приобретённый в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» и плана «На Севере – жить» общей стоимостью 17,3 млн рублей.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, на новом оборудовании уже проведено более 110 исследований. Цифровой маммограф обладает преимуществами в качестве диагностики и удобнее в работе для специалистов.

Ранее в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» был проведён капитальный ремонт здания поликлиники. Стоимость ремонта составила более 220 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru