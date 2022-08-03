Современный игровой комплекс монтируют в Кировске на Олимпийской улице

В Кировске в районе домов №№38-46 по улице Олимпийской устанавливают оборудование детской игровой площадки, сообщает vk.com/tvoy_kirovsk.

— Это будет современный игровой комплекс, который станет местом притяжения для детей и семейного отдыха. После установки всех элементов площадки специалисты уложат специальное покрытие. Также на площадке предусмотрена игровая зона для детей с особенностями здоровья. Появление такого игрового комплекса в Кировске стало возможным благодаря плану «На Севере – жить», — прокомментировал первый заместитель главы администрации Александр Николаев.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457264961%2Fwall-148376343_54278