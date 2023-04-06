Современный кабинет информатики появится в мурманской школе №20

Один из победителей проекта «Арктическая школа» в направлении «Внутреннее (учебное) школьное пространство» - мурманская СОШ №20.

Сегодня образовательное учреждение посетил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

На средства гранта в школе будет отремонтирован кабинет информатики, здесь появится новая мебель и современное техническое оборудование.

Как сообщает администрация города Мурманска, в 2023 году в проекте «Арктическая школа» приняли участие 34 образовательные организации из областного центра. Пять из них стали победителями – МБОУ СОШ №20, МБОУ «Гимназия №6», МДОУ №№97, 118 и 125. В учреждениях запланированы ремонты групповых помещений, спортивного и музыкально-спортивного залов. В гимназии №6 обновят кабинет физики, здесь появится опорная площадка для подготовки школьников к олимпиадам.

Программа реализуется в рамках стратегического плана «На Севере — жить» по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24744&page=1