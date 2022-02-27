В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на УкраинеХОРОШИЕ НОВОСТИ: Наш противоречивый мир - на деревянной тележке в школу и робот, который умеет готовить фондю
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)27.02.22 10:30

Союз машиностроителей России и Лига содействия оборонным предприятиям запускают совместную благотворительную акцию по оказанию помощи вынужденным переселенцам и жителям Донбасса – «Всегда рядом»

Обострившаяся военная ситуация на территории ЛДНР привела к тому, что тысячи его жителей: детей, женщин и стариков были вынуждены искать защиту на территории Российской Федерации. Многие из них покидали свои родные дома очень быстро, беря лишь самое необходимое.

Союз машиностроителей России и Лига содействия оборонным предприятиям с первых дней подключились к гуманитарным акциям партии «Единая Россия» и Общероссийского народного фронта по оказанию помощи беженцам из ЛДНР. В тесной кооперации с ними региональные отделения «СоюзМаш» собирают и передают нуждающимся продукты питания, предметы первой необходимости и вещи, необходимые в быту. Кроме того, региональные отделения помогают с расселением, проводят мероприятия по адаптации и социализации.

При поддержке президента Союза машиностроителей России Сергея Чемезова и президента Лиги содействия оборонным предприятиям Владимира Гутенева организации расширяют своё участие в мероприятиях по оказанию гуманитарной помощи ЛДНР, а также инициируют проведение своих собственных акций.

Принято решение о создании спецсчёта, куда уже поступает помощь от руководителей организаций, сотрудников аппаратов и членов бюро. Средства будут направлены на закупку наиболее необходимых товаров. На сегодня уже собрано более 15 млн рублей.

Фото:  https://vk.com/er_ru?z=photo-18483909_457634047%2Fwall-18483909_623352

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сферы: обзор рынка труда в ИТ по России и СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
Тахир
27.02.22 05:21
Вы я смотрю тут забили на все и всех,но я вам гарантирую что и как тот прапорщик я буду снимать и отправлять во все инстанции поверьте мне,и мне плевать,я не тот прапор,я уже уволенный человек,но ваш
Комментарий к новости:Коммунальные дилетанты, или В чьих руках находится эксплуатация военного жилфонда посёлка 19 километр?
Виктор
20.02.22 10:33
Шутить изволите. Только за теплоснабжение оплата по однокомнатной квартире увеличилась на 400 руб. (с 1627 до 2042 руб)
Комментарий к новости:Жителям г.п. Верхнетуломский рассказали о том, что их пожалели при очередном повышении тарифов ЖКУ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире15:00«Золотое озеро Телецкое». Документальный фильм (0+)15:40«Tele Travel». Информационная программа (12+)15:50«Карта Родины». Научно-популярная программа, серии 4-6 (16+)
-PRO Деньги (16+)Когда МФО отказывает? Интересуемся у эксперта-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 4,17 рубля, доллар ослаб на 3,38 рубля-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» по итогам января 2022 года увеличил собираемость платежей-PRO ЖКХ (18+)Уборка улично-дорожной сети региона проходит в круглосуточном режиме-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Государственной Думе состоялось заседание рабочей группы по вопросам обеспечения жильём детей-сирот
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика