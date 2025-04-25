Союз писателей России передал книги заполярных авторов в библиотеки и школы ДНР

В рамках гуманитарной миссии председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов передал более 100 экземпляров книг заполярных писателей в библиотеки, школы и общественные организации Донецкой Народной Республики.

Среди переданных изданий — авторские сборники членов Союза писателей России Марины Чистоноговой, Валерия Чарторийского, Ильи Виноградова, а также антология патриотической поэзии «И прозвучало твердое «Вперед!..». Книга была издана на средства субсидии Министерства культуры Мурманской области, в рамках регионального плана «На Севере — жить!», специально для отправки военнослужащим, а также в учреждения культуры и образования новых регионов России. В сборник вошли произведения двадцати современных поэтов Кольского края, посвященные теме Родины.

Кроме того, в рамках поездки с группой волонтёров мурманский писатель посетил Донецк, Макеевку, Авдеевку, Мариуполь, Горловку и другие населённые пункты, принял участие в патриотических акциях и передаче гуманитарной помощи. Также он встретился с активом Донецкого республиканского отделения Союза писателей России и выступил в Донецкой республиканской научной библиотеке. Здесь он рассказал о культуре Кольского Заполярья, литературных проектах и авторах. Отдельное внимание было уделено предстоящему литературному фестивалю «Капитан Грэй». В этом году на всероссийский фестиваль в Мурманске приглашена делегация писателей и авторов-исполнителей из Донбасса.

Стоит отметить, что Союз писателей России регулярно организует творческие десанты в новые регионы страны. Ранее Илья Виноградов посетил Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области с целью укрепления культурных связей между регионами.

Фото (из личного архива Ильи ВИНОГРАДОВА): https://gov-murman.ru/info/news/