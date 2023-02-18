Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области будет проводить встречи с объединениями работодателей из других регионов на регулярной основе

Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области (СПП МО) в онлайн-формате провёл встречу со структурами поддержки предпринимателей Калининградской области и республики Татарстан. Во встрече приняли участие вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области Александр Орехов и первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Артур Николаев.

Как отметил председатель комитета СПП МО по развитию малого и среднего предпринимательства Алексей Колбасов, вопросы МСП сложные и в каждом регионе решаются по-своему, в связи с чем появилась идея узнать опыт передовых регионов по работе с малым и средним бизнесом, а также о региональных мерах поддержки МСП.

В Союзе промышленников и предпринимателей Мурманской области состоят как малые компании, так и большие системообразующие предприятия, и работа с МСП выстраивается таким образом, чтобы соединить малый бизнес с крупными заказчиками, вертикально интегрированными холдингами и компаниями. В рамках этой идеи проводятся регулярные «Дни подрядчика», где собираются представители малого бизнеса из разных отраслей и одно из якорных предприятий региона, чтобы понять, какие потребности есть у данного предприятия и как малый бизнес может принять в них участие. Также на регулярной основе проходят круглые столы с надзорными органами, семинары, конференции, где предприниматели имеют возможность разобраться в тонкостях законодательства или правоприменительной практики.

В свою очередь участники встречи из Калининградской области и Республики Татарстан поделились своим опытом работы с малым бизнесом, а также, в целом, опытом проведения мероприятий, направленных на развитие бизнеса, и проблемами, с которыми приходится сталкиваться. Оба региона имеют высокий показатель социально-экономического развития, качества жизни и деловой активности. Также для них, в отличие от северных регионов, не характерен отток населения и, соответственно, кадров, поэтому основные трудности, с которыми сейчас приходится сталкиваться бизнесу, вызваны геополитическими факторами: проблемы внешнеэкономической деятельности предприятий, логистики, импортозамещения и т.д.

Как сообщает пресс-центр СПП МО, по итогам заседания было решено проводить встречи с объединениями работодателей из других регионов на регулярной основе, ведь, несмотря на то что специфика у регионов разная, сторонний опыт развития и поддержки предпринимательства при желании всегда может быть адаптирован к конкретной территории.