Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области подвёл итоги деятельности за 2022 год

В Мурманске состоялось заседание общего собрания членов Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. В его работе приняли участие представители контрольно-надзорных органов, руководители региональных структур поддержки бизнеса, представители органов исполнительной власти Мурманской области, представители общественных организаций, профсоюзов, малого, среднего и крупного бизнеса.

Также в работе общего собрания принял участие вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков, который в своём приветственном слове поздравил Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области с победой в конкурсе «Лучшее региональное отделение РСПП» в номинации «Медийная активность».

В этом году заседание общего собрания стало своего рода конференцией работодателей – площадкой для обсуждения основных проблем регионального бизнес-сообщества, глобальных вызовов и актуальных вопросов ведения бизнеса в нынешних условиях. Все формальные вопросы - подведение финансовых итогов, рассмотрение отчёта ревизионной комиссии, изменение состава Союза - были вынесены на заочное голосование и рассмотрены отдельно.

Управляющий отделением Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ по Мурманской области Юрий Железняк рассказал о системе быстрых платежей и реализуемом Банком России мониторинге предприятий, отметив активное участие в нём членов Союза - Мурманского морского торгового порта и АО «Электротранспорт».

Темой выступления Управления федеральной налоговой службы России по Мурманской области стал Единый налоговый счёт – новая система уплаты налогов с января 2023 г.

Представители Мурманского государственного арктического университета рассказали о возможностях сотрудничества работодателей и вуза, а также о предстоящем слиянии с Мурманским государственным техническим университетом.

Также в рамках заседания выступили председатель Областного совета профсоюзов Александр Первухин, вице-президент СПП МО Ирина Мокерова, директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Шатило и председатель комитета СПП МО по развитию малого и среднего предпринимательства Алексей Колбасов.

Во время обсуждения вопросов было отмечено, что комитет по развитию малого и среднего предпринимательства в настоящее время является наиболее активной площадкой Союза, реализующей множество проектов, в связи с чем было единогласно решено назначить Алексея Колбасова на должность вице-президента СПП МО.

В ходе заседания работодатели подняли наиболее острые вопросы для бизнеса, такие как нехватка кадров и взаимодействие с контрольно-надзорными органами. Эти вопросы будут детально проработаны в рамках деятельности комитетов и комиссий Союза, сообщает пресс-центр СПП МО.

Фото предоставлено пресс-центром Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.