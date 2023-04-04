В Мурманской области стартовал региональный конкурс «Сувенир года. Арктика»В 2022 году доля муниципалитетов с благоприятной городской средой в Мурманской области составила 81% при плановом показателе 69
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.04.23 16:30

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области подвёл итоги деятельности за 2022 год

В Мурманске состоялось заседание общего собрания членов Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. В его работе приняли участие представители контрольно-надзорных органов, руководители региональных структур поддержки бизнеса, представители органов исполнительной власти Мурманской области, представители общественных организаций, профсоюзов, малого, среднего и крупного бизнеса.

Также в работе общего собрания принял участие вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков, который в своём приветственном слове поздравил Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области с победой в конкурсе «Лучшее региональное отделение РСПП» в номинации «Медийная активность».

В этом году заседание общего собрания стало своего рода конференцией работодателей – площадкой для обсуждения основных проблем регионального бизнес-сообщества, глобальных вызовов и актуальных вопросов ведения бизнеса в нынешних условиях. Все формальные вопросы - подведение финансовых итогов, рассмотрение отчёта ревизионной комиссии, изменение состава Союза - были вынесены на заочное голосование и рассмотрены отдельно.

Управляющий отделением Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ по Мурманской области Юрий Железняк рассказал о системе быстрых платежей и реализуемом Банком России мониторинге предприятий, отметив активное участие в нём членов Союза - Мурманского морского торгового порта и АО «Электротранспорт».

Темой выступления Управления федеральной налоговой службы России по Мурманской области стал Единый налоговый счёт – новая система уплаты налогов с января 2023 г.

Представители Мурманского государственного арктического университета рассказали о возможностях сотрудничества работодателей и вуза, а также о предстоящем слиянии с Мурманским государственным техническим университетом.

Также в рамках заседания выступили председатель Областного совета профсоюзов Александр Первухин, вице-президент СПП МО Ирина Мокерова, директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Шатило и председатель комитета СПП МО по развитию малого и среднего предпринимательства Алексей Колбасов.

Во время обсуждения вопросов было отмечено, что комитет по развитию малого и среднего предпринимательства в настоящее время является наиболее активной площадкой Союза, реализующей множество проектов, в связи с чем было единогласно решено назначить Алексея Колбасова на должность вице-президента СПП МО.

В ходе заседания работодатели подняли наиболее острые вопросы для бизнеса, такие как нехватка кадров и взаимодействие с контрольно-надзорными органами. Эти вопросы будут детально проработаны в рамках деятельности комитетов и комиссий Союза, сообщает пресс-центр СПП МО.

 

Фото предоставлено пресс-центром Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Лучше всего жителей СЗФО мотивируют хорошо работать деньги и уважение-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 2,1 рубля, доллар вырос на 1,4 рубля-PRO Энергетику (18+)В марте Кольская АЭС выдала в Единую энергетическую систему страны 1030,2 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Количество жалоб на неубранный снег в Заполярье снизилось на 37%-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Что, кроме Дня смеха, ждёт россиян с 1 апреля
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика