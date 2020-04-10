Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области собирает пожертвования на поддержку МСП региона

Союз промышленников и предпринимателей региона выступил с особенной инициативой:

«Ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, вводимые в стране и в регионе, скажутся на всех, но в первую очередь – на субъектах малого и среднего предпринимательства, которые являются важнейшими элементами экономики региона и обеспечивают нормальную жизнедеятельность населения.

На сегодня нет единого мнения, как долго могут продлиться ограничительные меры, а это может привести к массовому закрытию и банкротству предприятий. Негативные последствия этих процессов ощутят на себе все жители региона.

Правительство Российской Федерации и правительство Мурманской области приняли необходимые решения о серьёзной поддержке субъектов МСП. Однако достаточно большое количество субъектов МСП могут остаться без поддержки на государственном уровне. Как результат – увеличение безработицы в регионе, разрушение структуры, прежде всего, сферы услуг, которая на сегодняшний день практически полностью приостановила свою деятельность.

В этой связи региональное объединение работодателей Мурманской области, как сторона социального партнерства, не вправе оставаться в стороне и должно оказать посильную помощь субъектам малого и среднего бизнеса.

Дирекцией СПП МО начата процедура сбора финансовых средств на специализированном счёте. Все средства будут направлены на поддержку конкретных организаций региона, оказавшихся в наиболее тяжёлой ситуации. Адресность и объём помощи будут определяться коллегиально органом управления Союза – советом. Весь процесс финансовой поддержки будет носить максимально открытый характер.

Пожертвования на поддержку МСП региона принимаются как от юридических, так и от физических лиц».