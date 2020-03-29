Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области создал оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-2019

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области провёл заседание Совета и заседание общего собрания. Основной темой прошедшего заседания Совета стали организационные вопросы деятельности Союза. Члены Совета рассмотрели финансовый отчёт СПП МО за 2019 год, сформировали организационный комитет по празднованию 30-летия Союза, которое пройдёт в 2021 году.

Также на базе Союза был создан оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-2019, в который вошли все члены Совета. Возглавил штаб президент регионального объединения работодателей Сергей Веллер. В рамках данной работы СПП МО приступил к реализации плана неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

После заседания Совета состоялось заседание общего собрания членов СПП МО. Президент Союза Сергей Веллер отчитался о работе СПП МО за 2019 год и озвучил ряд насущных проблем регионального бизнес-сообщества. Сергей Веллер также отметил положительные результаты взаимодействия с органами исполнительной власти за прошедший год, в частности, отклик регионального правительства на ряд инициатив регионального СПП.

В рамках заседания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мурманской области и Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области. Бизнес-омбудсмен Елена Тихонова отметила, что в её задачи в том числе входит формирование перечня системных проблем предпринимателей региона, и призвала работодателей направлять в адрес уполномоченного законотворческие инициативы для совместного решения проблем предпринимательского сообщества Мурманской области.

Также на заседании были подписаны два соглашения о сотрудничестве с членами Союза - Страховым домом «ВСК» и Первым мурманским обществом взаимного кредита.

На основании подписанных в рамках собрания соглашений, Страховое акционерное общество «ВСК» будет предоставлять скидки при заключении договоров страхования для членов Союза промышленников и предпринимателей Мурманской. Первое мурманское общество взаимного кредита, в свою очередь, обеспечит финансирование членов СПП МО на гибких условиях.