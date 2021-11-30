Союз рыбопромышленников Севера стал призёром престижного международного конкурса «Медиалидер – 2021»

3-е место присвоено в номинации «Лучшее digital – издание». Награждение состоялось 26 ноября в Москве.

«Для Союза организация коммуникаций - важная и необходимая функция. Обратная связь с целевой аудиторией дает возможность эффективно работать над созданием благоприятного имиджа крупнейшего объединения рыбодобывающих, обрабатывающих и транспортных компаний рыбной отрасли Северного бассейна. Соответственно, эта победа не только показатель продуктивности работы, но и толчок в развитии и совершенствовании», - комментирует специалист по связям с общественностью и СМИ НО «СРПС» Нина Башмакова.

Конкурс проводится с 2017 года, объединяет специалистов России и Зарубежья в области пиара, коммуникаций и корпоративных СМИ. Его инициатором и организатором выступает Тимур Асланов, основатель издательского дома «Имидж-Медиа», главный редактор журнала «Пресс-служба» и гуру пиара. В текущем году было подано более четырёхсот заявок. Приз представителю Союза вручал президент и основатель Корпорации кадровых агентств «Business Connection» Ильгиз Валинуров.