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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.23 12:20

Создаём красоту своими руками - подарок портовикам от МАГУ

Институт креативных индустрий и предпринимательства Мурманского арктического государственного университета подготовил и провел для работников АО «Мурманский морской торговый порт» два мастер-класса. На первом занятии желавшие освоить новую для себя технику создания красоты лепили из глины тарелки и подсвечники, а затем обжигали их в печи. На втором - раскрашивали полученные изделия акриловыми красками.

Мастер-класс провели ведущий преподаватель кафедры искусств и дизайна МАГУ Елена Феденева и обучающиеся студенческого объединения «Модернизм». Как отметила Елена Анатольевна: «Творчество доступно всем, кто откроет свое сердце и приложит усилия. Дальнейших успехов и вдохновения нашим друзьям!» Эта встреча стала подарком работникам ММТП от университета в знак многолетнего плодотворного сотрудничества.

«Это уже второй подобный мастер-класс, который мы организуем для представителей Мурманского морского торгового порта. А значит, такие проекты востребованы и находят отклик. Мы рады, что наше сотрудничество развивается и приобретает дополнительные грани!», - отметила директор Института креативных индустрий и предпринимательства МАГУ Татьяна Белевских.

Напомним, на протяжении многих лет АО «ММТП» и МАГУ связывают партнерские отношения. Преподаватели Института креативных индустрий и предпринимательства проводят занятия для учащихся транспортно-логистического класса гимназии №8 г. Мурманска, который был открыт по инициативе АО «ММТП». В вузе по направлению «Логистика» учатся его выпускники. Со школьниками и студентами регулярно проводятся различные профориентационные мероприятия: от небольших тематических викторин до масштабных молодежных форумов. А в начале текущего учебного года в Мурманском арктическом государственном университете открылся кабинет логистики. Это стало возможно, благодаря совместной успешной работе специалистов вуза и Мурманского морского торгового порта. Дизайн-проект кабинета разрабатывался сотрудниками Института креативных индустрий и предпринимательства МАГУ и АО «ММТП».

«Подобный опыт позволяет выйти за привычные рамки. Попробовать себя в том, что тебе интересно и о чем ты мечтал. Спасибо организаторам за творческую атмосферу и поддержку!», - сказала специалист отдела программного и компьютерного обеспечения АО «ММТП» Александра Баранова.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250879%2Fwall-149919532_2981

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