Создаём современные творческие пространства

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации областного центра Евгений Никора совместно с исполняющим обязанности министра культуры Мурманской области Тимуром Давлетшиным посетили Детскую школу искусств №3.

В прошлом году образовательное учреждение подготовило заявки для участия в национальном проекте «Культура». По результатам конкурсного отбора Министерства культуры России в 2021 году школа реализует проекты по созданию виртуального концертного зала, а также по оснащению здания музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой.

– Сегодня техника достигла такого уровня, что концерты самого высокого статуса становятся доступны в любом уголке страны, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Появление современного творческого пространства – уверенный шаг в будущее.

В рамках подготовки к реализации национального проекта, в школе проводится модернизация материально-технической базы: ремонт концертного зала и переоборудование санузла. В настоящее время в зрительном зале заменены оконные блоки, система отопления, идёт подготовка к установке потолка и светильников, а также ремонту пола.

– Мы видим, что те работы, которые мы начали в прошлом году, будут очень органично дополнены теми контрактами, которые мы заключим в рамках нацпроекта. В результате к новому учебному году мы должны получить качественно модернизированную школу, – рассказал глава администрации областного центра Евгений Никора.

– У нас есть позитивных опыт создания виртуальных концертных залов, – подчеркнул исполняющий обязанности министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин. – Надеемся, что эта сеть будет расширяться, и как можно большему числу жителей станут доступны качественные концертные программы.

Стоит отметить, что администрация Мурманска не первый год активно принимает участие в реализации национального проекта. Так, в 2019 году создана первая в России модельная библиотека нового типа на улице Шабалина,59 и открыта первая детская модельная библиотека в России на улице Баумана, 24. В 2020 году выполнено переоснащение библиотеки-филиала № 15 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» на проспекте Ленина, 94 по модельному стандарту.