Создаётся бронетранспортёр, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера

В России создаётся новый гусеничный бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера, заявил в интервью РИА «Новости» гендиректор предприятия-разработчика этой машины ООО «Военно-промышленная компания» («ВПК») Александр Красовицкий.

Ранее «ВПК» специализировалась исключительно на производстве колесной бронетехники. Среди самых известных проектов компании — семейство бронеавтомобилей «Тигр» и перспективная платформа «Бумеранг».

- Что касается создания гусеничных бронированных машин, в настоящее время идёт проектирование вездеходной бронемашины такого типа. Это будет бронетранспортёр, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера. Сроки и характеристики машины пока не буду оглашать, всему своё время, - сказал Красовицкий.