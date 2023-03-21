Создаётся Единая электронная картографическая основа

Единая электронная картографическая основа (ЕЭКО) является систематизированной совокупностью пространственных данных о всей территории Российской Федерации и создаётся в виде цифровых топографических карт и ортофотопланов различных масштабов.

Сейчас территория РФ полностью обеспечена цифровыми топографическими картами масштаба 1:100000, а материковая часть суши - цифровыми топографическими картами масштаба 1:50000. Ведутся работы по созданию сведений ЕЭКО в виде ортофотопланов крупных масштабов 1:10000 на территории с высокой плотностью населения и 1:2000 - на территории населённых пунктов.

«В нашем регионе открытое картографическое обеспечение территории на сегодняшний день представлено цифровыми топографическими картами открытого пользования масштаба 1:1000000, 1:100000, 1:50000. На территории 16 городов области (Мурманск, Кировск, Кола, Апатиты, Кандалакша, Полярные Зори, Ковдор, Островной, Североморск, Снежногорск, Гаджиево, Заозерск, Полярный, Заполярный, Оленегорск, Мончегорск) также созданы цифровые планы городов открытого пользования М 1:10000», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Наличие качественного актуального крупномасштабного картографического материала крайне важно для эффективного управления земельными и имущественными ресурсами и их учёта, помогает уменьшить затраты на проведение кадастровых работ, исправление ошибок в местоположении границ, а также описание местоположения границ административно-территориальных образований и различных зон.

Ознакомиться с информацией о созданных на территорию Российской Федерации ЕЭКО картографическом материале и сведениях единой электронной картографической основы возможно через федеральный портал пространственных данных. Для получения материалов необходимо пройти регистрацию в «личном кабинете» и заполнить заявление, указав интересующий вид продукции и способ предоставления данных, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.