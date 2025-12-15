Создание единого цифрового пространства Мурманской областной детской клинической больницы упростило доступ врачам к медицинской документации пациентов

В Мурманске в ходе укрупнения медицинских организаций были объединены базы данных медицинской информационной системы «Ариадна», действующей в областной детской больнице и детских поликлиниках города.

Единое цифровое пространство позволяет увеличить доступность медицинской помощи за счёт единого подхода к записи пациентов, перераспределения их потоков, равномерного распределения нагрузки на медицинский персонал, совершенствования лабораторной диагностики.

Благодаря этому родители теперь могут записать ребёнка на приём к узким специалистам независимо от места работы врача в любую детскую поликлинику или отделение стационара. При необходимости пройти диагностические исследования (ультразвуковые, рентгенологические или функциональные) врач может направить ребёнка в то подразделение укрупненного учреждения, где есть ближайшее свободное время.

Кроме того, создание единого цифрового пространства открыло врачам поликлиник и стационаров общий доступ к единой электронной медицинской карте пациента, где отображаются все приёмы, результаты лабораторных и инструментальных исследований, а также история госпитализаций. Теперь маленьким пациентам и их родителям не нужно приносить бумажную амбулаторную карту при обращении в поликлинику не по месту жительства или при госпитализации. Вся информация о состоянии здоровья ребёнка от анамнеза до назначений уже доступна врачу в электронном виде.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, объединение баз данных будет способствовать повышению оперативности оказания медицинской помощи, исключит дублирование исследований, сделает взаимодействие между подразделениями более удобным, что позволит повысить доступность медицинской помощи для маленьких северян.