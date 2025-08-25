Наш пёстрый мир: в Ибице можно поспать в арт-отеле в номере со стеклянными стенами, а на пляже Лас-Линдес пудель Нило спасает тонущих людейНовый туристический поезд «К северному сиянию» свяжет Москву и регионы «Серебряного ожерелья России»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.08.25 10:00

Создание кампуса мирового уровня в Мурманске направлено на обеспечение лидерства России в Арктической зоне

В конце прошлой недели в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с Министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Основной темой переговоров стало выполнение поручения Президента России Владимира Путина о создании современного кампуса мирового уровня в нашем регионе.

«Как отметил наш президент Владимир Владимирович Путин, в следующие десятилетия Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями. И я уверен, что благодаря поддержке главы государства, федерального правительства, Министерства науки и высшего образования России мы создадим передовой кампус мирового уровня на базе Мурманской арктического университета. Напомню, что такое поручение появилось по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума», — подчеркнул Андрей Чибис.

Так, кампус мирового уровня является одним из ключевых объектов, включенных в мастер-планы опорных агломераций. Проект предусматривает строительство объектов общей площадью не менее 49 тысяч кв. метров. Из федерального бюджета на эти цели направлено свыше 14 млрд рублей, что позволит построить три новых объекта: учебно-лабораторный корпус площадью 15 тысяч кв. метров, научно-образовательный центр на 10 тысяч кв метров и студенческую гостиницу на 1200 мест площадью 24 тысячи кв. метров.

За счёт средств регионального бюджета и внебюджетных источников планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и Берегового учебно-тренажерного центра, который на данный момент уже смонтирован. Общий объём инвестиций в эту часть проекта составит около 2,5 млрд рублей. Кроме того, от Минпромторга России получено 300 млн рублей на создание «Арктического центра морских инженерных разработок».

«Наша главная миссия – подготовить кадры и создать технологии для развития нашей русской Арктики. Создание кампуса направлено на обеспечение лидерства России в Арктической зоне, обеспечение её суверенитета, развитие стратегической ресурсной базы, Северного морского пути, повышение качества жизни северян. Уверен, что вместе мы сможем создать уникальный образовательный кластер по подготовке кадров, нужных экономике арктических регионов и всей страны», — подчеркнул Андрей Чибис.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, строительство кампуса мирового уровня Мурманского арктического университета – один из приоритетных проектов развития Мурманской области, который реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Работы запланированы в два этапа: в 2025-2027 годах пройдут подготовка территории и проектирование, а в 2027-2030 годах — строительно-монтажные работы и оснащение. Кампус станет основой для подготовки специалистов по трем ключевым направлениям: «Северный морской путь», «Минеральные ресурсы Арктики», «Арктические биоресурсы и биотехнологии».

Дополнительно в ходе встречи стороны договорились о выделении средств на капитальный ремонт Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени Месяцева. Также обсуждались планы по ремонту и модернизации лабораторных корпусов Кольского научного центра Российской академии наук. Глава региона отметил, что этот вопрос будет детально прорабатываться в ближайшее время.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552164/#&gid=1&pid=3

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
-Правовая консультация (18+)Получить выходной 1 сентября – четыре варианта от юриста «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)15:50«Первая Мировая». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)От Москвы и Санкт-Петербурга до Волгограда и Уфы: сколько стоят сборы в школу в мегаполисах-PRO Валюту (16+)Курс доллара США практически не меняется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане пожаловались на халатное отношение к обязанностям и бездействие своей управляющей компании-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»