Создание кампуса мирового уровня в Мурманске направлено на обеспечение лидерства России в Арктической зоне

В конце прошлой недели в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с Министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Основной темой переговоров стало выполнение поручения Президента России Владимира Путина о создании современного кампуса мирового уровня в нашем регионе.

«Как отметил наш президент Владимир Владимирович Путин, в следующие десятилетия Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями. И я уверен, что благодаря поддержке главы государства, федерального правительства, Министерства науки и высшего образования России мы создадим передовой кампус мирового уровня на базе Мурманской арктического университета. Напомню, что такое поручение появилось по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума», — подчеркнул Андрей Чибис.

Так, кампус мирового уровня является одним из ключевых объектов, включенных в мастер-планы опорных агломераций. Проект предусматривает строительство объектов общей площадью не менее 49 тысяч кв. метров. Из федерального бюджета на эти цели направлено свыше 14 млрд рублей, что позволит построить три новых объекта: учебно-лабораторный корпус площадью 15 тысяч кв. метров, научно-образовательный центр на 10 тысяч кв метров и студенческую гостиницу на 1200 мест площадью 24 тысячи кв. метров.

За счёт средств регионального бюджета и внебюджетных источников планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и Берегового учебно-тренажерного центра, который на данный момент уже смонтирован. Общий объём инвестиций в эту часть проекта составит около 2,5 млрд рублей. Кроме того, от Минпромторга России получено 300 млн рублей на создание «Арктического центра морских инженерных разработок».

«Наша главная миссия – подготовить кадры и создать технологии для развития нашей русской Арктики. Создание кампуса направлено на обеспечение лидерства России в Арктической зоне, обеспечение её суверенитета, развитие стратегической ресурсной базы, Северного морского пути, повышение качества жизни северян. Уверен, что вместе мы сможем создать уникальный образовательный кластер по подготовке кадров, нужных экономике арктических регионов и всей страны», — подчеркнул Андрей Чибис.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, строительство кампуса мирового уровня Мурманского арктического университета – один из приоритетных проектов развития Мурманской области, который реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Работы запланированы в два этапа: в 2025-2027 годах пройдут подготовка территории и проектирование, а в 2027-2030 годах — строительно-монтажные работы и оснащение. Кампус станет основой для подготовки специалистов по трем ключевым направлениям: «Северный морской путь», «Минеральные ресурсы Арктики», «Арктические биоресурсы и биотехнологии».

Дополнительно в ходе встречи стороны договорились о выделении средств на капитальный ремонт Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени Месяцева. Также обсуждались планы по ремонту и модернизации лабораторных корпусов Кольского научного центра Российской академии наук. Глава региона отметил, что этот вопрос будет детально прорабатываться в ближайшее время.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552164/#&gid=1&pid=3