Создание комфортной городской среды – один из главных приоритетов стратегического плана Мурманской области «На Севере – Жить!»

Стратегия «На Севере – Жить!» принята в конце 2019 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса с целью повышения качества жизни в Мурманской области. Летом 2021 года был проведен масштабный опрос жителей региона для его актуализации, в котором приняло участие порядка 23 тысяч жителей. Результаты этого опроса и предложения по обновлению плана были представлены на «Форуме инициатив» в сентября 2021 года.

В рамках реализации плана в 2020-2021 годы уже благоустроено 216 дворовых территорий в 27 муниципалитетах региона, создано или обновлено 76 общественных территорий. Это парки, скверы и арт-объекты в населенных пунктах Мурманской области. Проекты реализовывались за счёт средств бюджетов всех уровней: федерального, областного, местного, а также с привлечением внебюджетных средств. Эта работа будет продолжена в рамках обновленного плана.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в 2021 году в рамках Стратегии начата реализация проекта «Наш Мурманск» – комплексного благоустройства территории Мурманска. Это и ремонт фасадов, благоустройство ключевых городских пространств. В историческом центре Мурманска создается архитектурно-художественная подсветка зданий. Сейчас десять лицевых фасадов в темное время суток освещаются. В этом году оборудовали шесть видовых площадок для желающих наблюдать северные пейзажи. В областном центре продолжил работу созданный в 2020 году прокат велосипедов и впервые заработал прокат самокатов.

В 2021 году состоялись международные конкурсы, которые позволили выбрать лучшие проекты для реновации центральной площади Пять Углов и обустройства заболоченного пустыря в районе Долины Уюта.

«Мы планируем реконструкцию основных знаковых общественных территорий Мурманска в рамках проекта «Наш Мурманск» – это и Парк Победы, и благоустроенная набережная в районе авторынка и центральная площадь Мурманска Пять Углов. В 2022 году будет разработана проектная документация, проведена экспертиза, а в 2023 году начнутся работы», – сообщила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.