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Мурманская область. Арктика (16+)28.04.22 15:30

Создание комплексной системы безопасности на территории Мурманской области обсудили сегодня на заседании регионального правительства

Сегодня губернатор Андрей Чибис провёл заседание правительства Мурманской области. Одним из актуальных вопросов повестки стало создание комплексной системы безопасности на территории региона.

Андрей Чибис отметил, что вопросы безопасности всегда являлись приоритетом в работе областного правительства.

«За последнее время мы достаточно серьёзно продвинулись в этом направлении. В рамках проекта «Умный регион», включая блок «Безопасный город», заведена не одна тысяча камер. Важно, чтобы эта система безопасности постепенно наращивалась и позволяла охватывать все зоны, где могут совершаться противоправные деяния», – сказал глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что в режим безопасности должны попадать и дворовые территории.

«Отдельная история – безопасность наших образовательных организаций. Начиная от детских садов и заканчивая высшими учебными заведениями. Тема – принципиально важная. Практически все школы оборудованы системами безопасности, но их необходимо развивать, делать совершенными», – отметил губернатор.

Глава региона обозначил ещё один важный вопрос – безопасность входа в детские сады.

«Необходимо внимательно инвентаризировать и повысить безопасность. Проект «Безопасные школы» и «Безопасный детский сад» – должны стать ключевыми приоритетами», – добавил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, губернатор отметил, что комплексная безопасность требует контроля систем жилищно-коммунального хозяйства, природных и техногенных угроз, метеорологического и радиационного контроля. Сегодня на 35 объектах смонтированы компоненты такого мониторинга.

Под пристальным наблюдением находится также и сфера общественного транспорта.

«188 маршрутов отслеживается в режиме онлайн, 400 транспортных средств находится под контролем комплексной системы безопасности», – заключил Андрей Чибис.


Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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