Создание памятника строителям всех поколений - один из важных вопросов у мурманских депутатов

Вчера состоялось 36-е заседание Совета депутатов города Мурманска. Первым депутаты рассмотрели вопрос о назначении публичных слушаний об исполнении городского бюджета за 2021 год.

Бюджет – это главный финансовый документ муниципального образования, который позволяет своевременно и в полном объёме выполнять все первоочередные обязательства перед горожанами. Народные избранники единогласно решили провести общественные слушания 16 июня.

Решение экономических вопросов – лишь одно из направлений городской жизни, в котором жители областного центра могут принять участие. К примеру, мурманчане сами определяют места для благоустройства, выбирают внешний облик новых социальных учреждений, предлагают идеи создания мемориальных объектов. Так, благодаря инициативе горожан в Мурманске появилась скульптура «Ждущая», памятники стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны, Святителю Николаю, Архиепископу Мир Ликийских, Чудотворцу, также мемориал воинам легендарной Полярной дивизии.

– Один из важных вопросов сегодняшней повестки – создание памятника строителям всех поколений, – прокомментировал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. – С этой инициативой выступили почётные граждане города-героя. Мы поддержали их предложение и готовы организовать работу по созданию нового мемориального объекта. Опыт у нас большой и достаточно успешный.

Как добавил Юрий Сердечкин, строительство такого мемориала – это дань памяти тем, кто восстановил город после военной разрухи, а если сказать точнее – построил его заново.

Планируется, что памятник разместится между домами №№20, 24 по улице Профсоюзов рядом с мемориалом «Строителям-защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.».

Также в ходе заседания был рассмотрен блок вопросов, связанный с организационной деятельностью постоянных комиссий Совета депутатов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22404&page=1