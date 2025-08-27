Управление Росреестра по Мурманской области проводит «горячую линию» по вопросам осуществления государственного земельного надзораПРОГРАММЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В «СИНЕРГИИ»
Создание «умной» спортивной площадки в Мурманске вышло на финальную стадию

Спортобъект возводится в рамках народной программы и стратегического плана «На Севере – жить!»

«Партийный десант» оценил ход создания «умной» спортивной площадки на улице Аскольдовцев, 9/22. Вместе с членами мониторинговой группы на объекте побывала и председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Цыганкова.

«Прошлый раз мы были на объекте в июле. Запланированные работы шли в хорошем темпе. Как видим, темп не снижен и сейчас. Выполнен большой объём работ», - отметил региональный координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Совета депутатов города Мурманска Андрей Шишко.

На сегодняшний день подготовлено основание для установки оборудования. Оно уже завезено. Идёт монтаж технологических отверстий под тренажёрный комплекс, хоккейного корта с тартановым покрытием.

Как пояснил председатель регионального общественного совета проекта «Детский спорт», депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Тян, решён самый сложный технологический вопрос по ливневой канализации.

«Общедоступный универсальный спортобъект возводится по просьбам жителей. Здесь раньше был пустырь, болото, куда было страшно заходить. Совсем скоро на благоустроенной площадке смогут заниматься не только жители, но и учащиеся академического лицея, школы №45, спортшколы №4 олимпийского резерва. Поэтому с уверенностью можно сказать, что мы победили», - сообщил он.

 

 

Фото пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия».

