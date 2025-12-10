В Мурманской области стартовала традиционная акция Единого волонтёрского центра по сбору подарков для детей из социальных учреждений «Новогоднее чудо»В Мурманской области увеличилась доля убыточных организаций
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.12.25 17:30

«Создать максимально комфортные условия»: в Мурманской области обсудили вопросы поддержки людей с инвалидностью

8 декабря, под председательством заместителя губернатора Мурманской области – министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева состоялось заседание Совета по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области. В работе Совета приняли участие представители исполнительных и законодательных органов власти, а также руководители ведущих общественных организаций инвалидов.

В центре внимания – вопросы повышения качества жизни более чем 30 тысяч северян, имеющих инвалидность, в том числе свыше 3 тысяч детей. «Поддержка людей с инвалидностью является одним из ключевых приоритетов социальной политики региона. Мы поэтапно решаем вопросы, связанные с реализацией программы «Доступная среда», стремясь создать максимально комфортные условия для интеграции в общество каждой категории граждан», – подчеркнул министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

В рамках заседания были отмечены ключевые действующие меры поддержки. Полностью сохранен объём всех социальных выплат и льгот. В 2025 году введена новая ежегодная выплата в размере 70 тысяч рублей для инвалидов по зрению, использующих собак-проводников, которую уже получают 6 человек. Ежегодно более 20 миллионов рублей направляется на поддержку социально ориентированных НКО и предприятий, где работают люди с инвалидностью. Продолжается планомерная работа по формированию безбарьерной среды на объектах социальной инфраструктуры и в сфере предоставления услуг. Кроме того, в рамках софинансирования с федеральным центром до 2028 года на обновление оборудования в реабилитационных учреждениях будет направлено 22 миллиона рублей.

Отдельное внимание на Совете уделили поддержке участников специальной военной операции. Для военнослужащих, получивших тяжелые ранения, обеспечен комплексный подход, включающий финансовую помощь, медицинскую и социальную реабилитацию, содействие в трудоустройстве и адаптации жилья.

В повестку заседания вошли практики муниципалитетов по реализации Конвенции о правах инвалидов; опыт работы Мончегорской местной организации ВОИ и АНО «Заполярный ресурсный центр доступной среды», а также по поручению губернатора Андрея Чибиса в повестку заседания были включены вопросы трудоустройства участников СВО, получивших инвалидность; поддержки детей-инвалидов и их семей. Участники встречи имели возможность задать вопросы и внести конкретные предложения, которые будут проработаны профильными министерствами.

В заседании принял участие депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин, который отметил, что в целом система поддержки инвалидов в регионе показала свою эффективность, она включает в себя как финансовую, так и нефинансовую помощь:

— Меры поддержки постоянно совершенствуются, исходя из меняющихся вызовов и задач. Большое внимание уделяется интеграции инвалидов в общество, созданию условий для их полноценной жизни. Есть положительные примеры такой работы в отдельных муниципалитетах, где отлажен механизм взаимодействия органов муниципальной власти, общественных организаций, градообразующих предприятий и региональной власти, - сказал Юрий Шадрин. -  Сегодня мы подводим итог этой работы с акцентом на поддержку участников спецоперации, в том числе получивших инвалидность. Подчеркну, что для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важна социализация, чувство востребованности в обществе и возможность для самореализации.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558383/#&gid=1&pid=6

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Прозрачность и справедливость: в России изменились правила расчёта платы за холодную воду для жителей, которые не установили индивидуальные приборы учёта-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,95 рубля, доллар окреп на 1,09 рубля-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»