«Создать максимально комфортные условия»: в Мурманской области обсудили вопросы поддержки людей с инвалидностью

8 декабря, под председательством заместителя губернатора Мурманской области – министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева состоялось заседание Совета по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области. В работе Совета приняли участие представители исполнительных и законодательных органов власти, а также руководители ведущих общественных организаций инвалидов.

В центре внимания – вопросы повышения качества жизни более чем 30 тысяч северян, имеющих инвалидность, в том числе свыше 3 тысяч детей. «Поддержка людей с инвалидностью является одним из ключевых приоритетов социальной политики региона. Мы поэтапно решаем вопросы, связанные с реализацией программы «Доступная среда», стремясь создать максимально комфортные условия для интеграции в общество каждой категории граждан», – подчеркнул министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

В рамках заседания были отмечены ключевые действующие меры поддержки. Полностью сохранен объём всех социальных выплат и льгот. В 2025 году введена новая ежегодная выплата в размере 70 тысяч рублей для инвалидов по зрению, использующих собак-проводников, которую уже получают 6 человек. Ежегодно более 20 миллионов рублей направляется на поддержку социально ориентированных НКО и предприятий, где работают люди с инвалидностью. Продолжается планомерная работа по формированию безбарьерной среды на объектах социальной инфраструктуры и в сфере предоставления услуг. Кроме того, в рамках софинансирования с федеральным центром до 2028 года на обновление оборудования в реабилитационных учреждениях будет направлено 22 миллиона рублей.

Отдельное внимание на Совете уделили поддержке участников специальной военной операции. Для военнослужащих, получивших тяжелые ранения, обеспечен комплексный подход, включающий финансовую помощь, медицинскую и социальную реабилитацию, содействие в трудоустройстве и адаптации жилья.

В повестку заседания вошли практики муниципалитетов по реализации Конвенции о правах инвалидов; опыт работы Мончегорской местной организации ВОИ и АНО «Заполярный ресурсный центр доступной среды», а также по поручению губернатора Андрея Чибиса в повестку заседания были включены вопросы трудоустройства участников СВО, получивших инвалидность; поддержки детей-инвалидов и их семей. Участники встречи имели возможность задать вопросы и внести конкретные предложения, которые будут проработаны профильными министерствами.

В заседании принял участие депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин, который отметил, что в целом система поддержки инвалидов в регионе показала свою эффективность, она включает в себя как финансовую, так и нефинансовую помощь:

— Меры поддержки постоянно совершенствуются, исходя из меняющихся вызовов и задач. Большое внимание уделяется интеграции инвалидов в общество, созданию условий для их полноценной жизни. Есть положительные примеры такой работы в отдельных муниципалитетах, где отлажен механизм взаимодействия органов муниципальной власти, общественных организаций, градообразующих предприятий и региональной власти, - сказал Юрий Шадрин. - Сегодня мы подводим итог этой работы с акцентом на поддержку участников спецоперации, в том числе получивших инвалидность. Подчеркну, что для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важна социализация, чувство востребованности в обществе и возможность для самореализации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558383/#&gid=1&pid=6