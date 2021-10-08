«Создать розетку» - до конца года в правительство РФ будет направлен проект развития электроэнергетической инфраструктуры на западном берегу Кольского залива

До конца года в правительство России будет направлен проект по созданию сетей электроснабжения для проектов развития западного берега Кольского залива. Об этом заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщили вчера по итогам состоявшего в Мурманске совещания, посвященного инфраструктурному развитию региона.

Строительство новых центров питания для обеспечения электрической мощностью реализуемых в регионе масштабных инвестиционных проектов стало ключевой темой обсуждения.

«Мы договорились, что на Российской энергетической неделе будет подписана «дорожная карта» реализации данного проекта. До конца года мы выработаем финальные решения и внесем их на рассмотрение в правительство РФ», – рассказал заместитель главы федерального ведомства Анатолий Бобраков.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что проект создания электроэнергетической инфраструктуры будет реализован в формате концессионного соглашения, успешно зарекомендовавшем себя во многих сферах деятельности.

«Это удобно для всех, это реальный шанс в кратчайшие сроки фактически «создать розетку» для уже существующих и будущих проектов. Быстрее обеспечить их энергией просто невозможно», – подчеркнул Андрей Чибис и поблагодарил Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики за проактивную позицию в отношении арктических проектов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники совещания обсудили инвестиционный потенциал Мурманской области. Анатолий Бобраков высоко оценил показатели эффективности деятельности резидентов ТОР «Столица Арктики» и Арктической зоны РФ в МО.

«Фактических инвестиций уже более 72 млрд рублей из плановых 191 млрд рублей. Создано более 1100 рабочих мест из 7300 запланированных», – подчеркнул заместитель министра.