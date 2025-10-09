«СП-42»: до географического Северного полюса около 100 километров

В районе станции солнце уже не поднимается над горизонтом, началась полярная ночь, вторая за период работы «СП-42».

В настоящее время экипаж дрейфующей станции «Северный полюс-42» вместе с новым ледовым полем работает в точке с координатами 88°19′ с.ш., 108°06′ в.д. До географического Северного полюса около 100 километров.

«Наша льдина с пришвартованным к ней НЭС «Северный полюс» вновь дрейфует в северном направлении словно навёрстывая упущенный уверенный дрейф к полюсу на старой льдине. Из новой точки дрейфа к концу месяца было пройдено 177 миль, станция продолжает свою работу, пусть и на новом месте», - рассказал начальник дрейфующей станции «Северный полюс-42» Александр Ипатов.

В районе станции солнце уже не поднимается над горизонтом, началась полярная ночь, вторая за период работы «СП-42».

Рядом с ледостойкой платформой «Северный полюс» развернута необходимая для научных исследований инфраструктура, что позволяет учёным непрерывно проводить комплексные научные работы в высокоширотной Арктике.

Фото и видео (Александр ТЕТЕРИН, ААНИИ, СП-42): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457248094%2Fwall-165713521_6427