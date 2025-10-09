«СП-42»: до географического Северного полюса около 100 километровПроект «Творческая осень» Единого волонтёрского центра впервые пройдёт в ЗАТО Островной
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.10.25 10:15

«СП-42»: до географического Северного полюса около 100 километров

В районе станции солнце уже не поднимается над горизонтом, началась полярная ночь, вторая за период работы «СП-42».

В настоящее время экипаж дрейфующей станции «Северный полюс-42» вместе с новым ледовым полем работает в точке с координатами 88°19′ с.ш., 108°06′ в.д. До географического Северного полюса около 100 километров.

«Наша льдина с пришвартованным к ней НЭС «Северный полюс» вновь дрейфует в северном направлении словно навёрстывая упущенный уверенный дрейф к полюсу на старой льдине. Из новой точки дрейфа к концу месяца было пройдено 177 миль, станция продолжает свою работу, пусть и на новом месте», - рассказал начальник дрейфующей станции «Северный полюс-42» Александр Ипатов.

В районе станции солнце уже не поднимается над горизонтом, началась полярная ночь, вторая за период работы «СП-42».

Рядом с ледостойкой платформой «Северный полюс» развернута необходимая для научных исследований инфраструктура, что позволяет учёным непрерывно проводить комплексные научные работы в высокоширотной Арктике.

 

 

Фото и видео (Александр ТЕТЕРИН, ААНИИ, СП-42): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457248094%2Fwall-165713521_6427

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
Галина
07.10.25 15:27
А. Ливанова не было.
Комментарий к новости:5 октября Фестиваль современного кино «ТАЛАНТ» подводит итоги
Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:05«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Страхование и накопления: северян приглашают присоединиться к очередному этапу эстафеты «Мои финансы»-PRO Валюту (16+)Курс доллара США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»