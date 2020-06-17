Спад промпроизводства в России в мае ускорился до 9,6% в годовом выражении

Спад промышленного производства в России в мае ускорился до 9,6% в годовом выражении с апрельских 6,6%, сообщает Росстат. В месячном выражении спад промпроизводства в мае замедлился до 5,5% после спада на 9,2% в апреле.

По итогам января-мая в годовом выражении снижение промышленного производства составило 2,4%.

Наибольшее снижение производства в мае - на 13,5% в годовом выражении - было зафиксировано в сфере добычи полезных ископаемых. В водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов в мае снижение составило 10,9% в годовом выражении, в обрабатывающих производствах зафиксирован спад на 7,2%. В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром падение в годовом выражении составило 4,1%.