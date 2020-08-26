Спад ВВП РФ в 2020 году может составить 4,2%, а курс доллара способен подняться до 77 рублей - эксперты

Спад ВВП РФ в 2020 году может составить 4,2%, восстановительный рост в следующем году - достичь 3,1%, следует из консенсус-прогноза Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Согласно представленному консенсус-прогнозу, аналитики рынка ожидают снижения ВВП РФ в 2020 году на 4,2% (вместо прежней оценки по спаду в 4,3%), в следующем году предполагается рост на 3,1%. «После чего, согласно консенсус-прогнозу, российская экономика выйдет на траекторию долгосрочного роста около 2% в год (этот темп давно рассматривается большинством экспертного сообщества как наиболее адекватная оценка потенциального роста ВВП России)», - говорится в документе.

Инфляция по итогам текущего года составит 3,8%, в 2021 году замедлится до 3,6%, отмечаются в прогнозе. «Консенсус-прогноз предполагает снижение ключевой ставки Банка России еще на 0,25 п.п. до конца 2020 года; это означает, что ускорение инфляции сейчас вообще не рассматривается экспертами в качестве существенного риска. В последующие годы эксперты ожидают некоторого увеличения инфляционных рисков и постепенного повышения ключевой ставки на 0,25–0,75 п.п.», - указывают авторы.

Что касается прогноза по среднегодовым ценам на нефть, то они скорректированы вверх (прежде всего из-за достижения соглашения в рамках ОПЕК+) — до 41,1 и 48 долларов за баррель соответственно в 2020 и 2021 годах с предыдущих 34,9 и 43,7 доллара за баррель соответственно.

«Курс рубля ожидается фактически стабильным: 72–73 рубля за доллар, что близко к текущему уровню и даже несколько крепче его», - заключают авторы консенсус-прогноза.

А вот эксперты, опрошенные РИА «Новости», считают, что курс доллара в ближайшие недели вполне способен подняться до 77 рублей, а евро – выше 90 рублей. При этом они подчеркивают, что текущее ослабление рубля носит спекулятивный, а не фундаментальный характер.

Рубль в конце августа обновляет минимумы за несколько месяцев. Так, в среду доллар продолжает расти второй день подряд и уже поднимался до 75,74 рубля, а евро – до 89,45 рубля (максимумы с мая и марта соответственно).

Ослабление рубля с высокой вероятностью стало реакцией на развитие инцидента с Алексеем Навальным и, отчасти, на ситуацию в Белоруссии, считает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.

«Учитывая, что оба фактора, скорее всего, будут действовать довольно продолжительное время, я не исключаю, что рубль несколько месяцев будет сильно слабее своего фундаментального уровня. Кроме того, сочетание дорогой нефти и слабого рубля гарантирует, что Минфин полностью прекратит продажи валюты из ФНБ», — говорит он.

Слишком слабый рубль приведёт к дальнейшему падению реальных доходов населения, которые ещё больше усилят проблемы региональных бюджетов, считают эксперты РИАН.