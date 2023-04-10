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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.23 19:50

Спартакиада АО «ММТП» - кубки, медали, заряд бодрости и позитива

В минувшую субботу на турбазе «Теремок» прошла 33-я Открытая зимняя спартакиада АО «Мурманский морской торговый порт». Помимо портовиков и членов их семей в спортивных соревнованиях приняли участие представители ООО «Мурманский балкерный терминал», ЗАО «МАСКО», ОАО «Российские железные дороги», МФ ФГУП «Росморпорт», СК «Медэкспресс», Российское объединение судей, АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» (МХК «ЕвроХим»), Совет ветеранов АО «ММТП».

Приветствуя собравшихся, финансовый директор АО «ММТП» Игорь Воронов отметил, что провидение спартакиады – это одна из самых любимых традиций портовиков: её ждут, к ней готовятся и принимают в спортивных соревнованиях самое активное участие.

«Сегодня мы вновь встречаемся на нашем спортивном празднике под флагом спартакиады Мурманского морского торгового порта. Не обязательно завоевывать медали, хотя и это приветствуется. Главное – получить заряд оптимизма, здоровья и хорошего настроения! Всем – положительных эмоций и яркого, успешного дня!», - сказал Игорь Воронов.

В этом году программа спартакиады включала турниры по мини-футболу на снегу, саамскому футбол, лыжным гонкам, стрельбе из пневматической винтовки, настольному теннису, гонкам на санях, гиревому спорту, групповым прыжкам на скакалке (скиппингу), перетягивание каната и прохождение туристической полосы.

А ещё всех ждала беспроигрышная лотерея и гарантированный заряд бодрости.

 

Фото (Владимир БАДУЛИН): https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251545%2Falbum-149919532_292372215

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