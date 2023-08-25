Спартакиада АО «ММТП» вновь собирает друзей

Завтра, 26 августа, на турбазе «Теремок» вновь состоится летняя Спартакиада АО «ММТП». В ней примут участие не только сотрудники предприятия, но и друзья и партнёры Мурманского морского торгового порта: ООО «Мурманский балкерный терминал», ЗАО «МАСКО», ОАО «Российские железные дороги», МФ ФГУП «Росморпорт», СК «Медэкспресс», Российское объединение судей, Ковдорский ГОК и Совет ветеранов АО «ММТП».

Как пишет vk.com/murport51, участникам гарантировано хорошее настроение! В программе соревнований мини-футбол, саамский футбол, стрельба из пневматической винтовки, стрельба из арбалета, настольный теннис, гиревой спорт, групповые прыжки на скакалке среди, перетягивание каната и туристическая полоса.

Всех пришедших ждут бесплатные угощения в буфете, а также беспроигрышная лотерея. Начало в 10.30.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252622%2Fwall-149919532_3364