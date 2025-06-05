Спасатели города Апатиты провели профилактическую беседу «Безопасные каникулы» в летнем лагере

3 июня в летнем лагере на базе МБОУ №4 спасатели профессиональной аварийно-спасательной службы МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» Петров-Ткачук Р.А., Павлинов С.В., во главе с начальником аварийно-спасательной службы Радиным П.П., провели профилактическую беседу «Безопасные каникулы», направленную на снижение уровня травматизма и гибели детей в каникулярный период.

Как сообщает администрация муниципалитета, в ходе профилактической беседы ребятам рассказали основные правила поведения на водных объектах в летний период, о правилах пожарной безопасности в лесном массиве, напомнили детям номер экстренных служб «112».

В конце беседы спасатели пожелали детям безопасных и веселых каникул.

В мероприятии приняли участие 70 школьников и 4 преподавателя.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/526391/#&gid=1&pid=1