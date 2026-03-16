Спасатели оттачивают навыки в Хибинах и Ловозерских тундрах

В конце прошлой недели в Мурманской области начался учебно‑тренировочный сбор по применению техники повышенной проходимости. Мероприятие открыл советник главы МЧС России, генерал‑майор Даниил Мартынов.

Сбор проводится в России третий раз; в нём участвуют более 50 специалистов. К спасателям МЧС из семи регионов впервые присоединились представители Росгвардии и Министерства обороны.

Главная цель – отработка практических навыков управления снегоходами и новой техникой – сноубайками в горно‑лесистой местности днём и ночью, а также действия в нештатных ситуациях, включая лавинную подготовку.

Параллельно проходят теоретические занятия по первой помощи, навигации и картографии, а также организации поисково‑спасательных работ в сложных погодных и ландшафтных условиях.

Как отмечает vk.com/opershtab_murman, выбор района неслучаен: Хибины относятся к числу самых лавиноопасных территорий страны, здесь же была создана первая лавинная служба СССР. Сбор продлится до 19 марта.

