Спасатели приняли участие в экологической акции «Чистый мир Арктики»

В преддверии открытия Межведомственных опытно-исследовательских учений на территории Мурманской области прошла экологическая акция «Чистый мир Арктики». В ней приняли участие личный состав Главного управления МЧС России по Мурманской области и ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России».

В ходе субботника особое внимание было уделено уборке излюбленных мест отдыха горожан, а также облагораживанию территории около своих подразделений, детских садов и скверов.

По итогам проведённой экологической акции «Чистый мир Арктики» сотрудники МЧС России собрали несколько десятков мешков мусора, благодаря чему отдых в городском массиве будет не только приятным, но и безопасным.