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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.22 09:00

Спасатели Северного флота отметили 101-ю годовщину вместе с североморскими лицеистами

В преддверии Дня защитника Отечества в Североморске на территории управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота прошли торжественные мероприятия, посвящённые 101-й годовщине флотских спасателей. В рамках празднования состоялся урок мужества для учащихся нового североморского лицея.

Об истории становления и развития аварийно-спасательной службы на Северном флоте, о современной технике и оборудовании им рассказал начальник УПАСР СФ капитан 1 ранга Владимир Горбань.

В ходе экскурсии по музею, учебным и тренажёрным классам, лицеисты ознакомились с экспозициями водолазной техники, инструментов и снаряжением. Под контролем инструкторов они примерили водолазное снаряжение, подключились к дыхательному аппарату. Также для юных североморцев были представлены недавно поступившее на вооружение мобильное спасательное оборудование модульного типа: мобильный противопожарно-спасательный комплекс модульного исполнения МПСК-МИ, модуль мобильный пожарный МАП и модуль мобильный автономный гидроабразивной резки и пожаротушения МАГРП.

Как сообщает пресс-служба СФ, в завершение урока мужества, призванного в том числе профессионально ориентировать старшеклассников в выборе дальнейшей учёбы и сферы деятельности, лицеистам был показан документальный фильм о работе спасателей Северного флота.

 

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12410040@egNews

 

 

 

 

 

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