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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.21 10:15

Спасатели Северного флота отработали действия по оказанию помощи аварийному кораблю в Арктике

В рамках проводимого на Северном флоте командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова флотские спасатели отработали действия сил поисково-спасательного обеспечения по оказанию помощи высокобортному кораблю, получившему аварийные повреждения в море.

Практическая часть спасательного учения прошла в Баренцевом море возле западной части острова Кильдин недалеко входа в Кольский залив. В ней было задействовано пять судов обеспечения Северного флота, малый противолодочный корабль «Юнга» Кольской флотилии разнородных сил, морской спасательный буксир «Микула» Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательной службы Росрыболовства, противолодочный самолёт Ил-38 и многоцелевой вертолёт Ми-8МВТ-5 армии ВВС и ПВО Северного флота.

По замыслу учения, на большом океанском судне, роль которого исполнил носитель глубоководных спасательных аппаратов «Георгий Титов», произошёл пожар, в результате которого оно потеряло ход. Спасателям было необходимо обеспечить тушение пожара, эвакуацию пострадавших моряков и пассажиров, откачать воду из трюма и затопленных помещений аварийного судна, подать электропитание и взять его на буксир.

Первым к месту условной аварии прибыл экипаж противолодочного самолёта Ил-38, который осуществил поиск аварийного объекта, обнаружил его, выполнил сброс аварийно-спасательного имущества людям, оказавшимся в воде, и выдал координаты о судна поисково-спасательным силам флота.

По целеуказанию от противолодочного самолета дальше действовал многоцелевой вертолёт Ми-8. Он сбросил в районе условной аварии малый морской десантируемый спасательный комплект ММДСК-1, который впервые применялся в подобном учении и показал свою высокую эффективность в спасении людей на воде.

С борта вертолёта также был высажен парашютный десант группы спасателей, которые прошли специальную подготовку и служат в составе армии ВВС и ПВО Северного флота. Они отработали приводнение и оказание помощи оказавшимся в воде членам экипажа судна.

Морской спасательный буксир «Микула» и спасательное буксирное судно «Алтай» с помощью дальнобойных лафетных стволов обеспечили охлаждение корпуса и ликвидировали возгорание на верхней палубе аварийного судна. В тушении условного пожара также принял участие пожарный катер ПЖК-2055, который подал пенный пламегаситель на борт условно аварийного судна «Георгий Титов» и высадил аварийно-спасательную группу для борьбы с огнём во внутренних помещениях.

Заделку условной пробоины подводной части корпуса аварийного судна выполнила группа водолазов с водолазного катера «Иван Швец». Затем буксиры «Микула» и МБ-100 отработали буксировку «Георгия Титова».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, последним эпизодом учения, который был проведён во время буксировки, стала передача с аварийного корабля по канатной дороге условного пострадавшего члена экипажа внутри эвакуационного спасательного контейнера «ЭСК-1» на борт спасательного судна «Алтай».

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