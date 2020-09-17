Спасатели Северного флота приступили к тренировкам по проведению водолазных спусков

Водолазные специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота вчера приступили к тренировкам по организации и проведению водолазных спусков.

В Кольском заливе водолазные специалисты приступили к практическим спускам с борта водолазного катера ВМ-227. В ходе тренировок в течение нескольких дней группа водолазов отработает практические действия по осмотру подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиску и подъему при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистке кингстонов, сварочным работам, рубке троса под водой, обследованию подводных коммуникаций.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, проведение водолазных спусков является мероприятием повышенной опасности, поэтому особое внимание уделяется не только технике безопасности спусков, но и отработке навыков по оказанию первой помощи пострадавшему водолазу. Наблюдение за ними осуществляется с помощью телеуправляемых подводных аппаратов. На шлемах водолазов также установлена видеокамера, позволяющая следить за обстановкой от первого лица.