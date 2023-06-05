Спасатели Северного флота приступили к тренировочным водолазным спускам с борта катера

Сегодня водолазные специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота приступили к плановым тренировкам по организации и проведению водолазных спусков.

В Кольском заливе водолазные специалисты приступили к практическим спускам с борта рейдового водолазного катера «Иван Швец». В ходе тренировок в течение нескольких дней группа водолазов отработает практические действия по осмотру подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиску и подъему при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистке кингстонов, сварочным работам, рубке троса под водой обследованию подводных коммуникаций.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, проведение водолазных спусков является мероприятием повышенной опасности, поэтому особое внимание уделяется не только технике безопасности спусков, но и отработке навыков по оказанию первой помощи пострадавшему водолазу. Наблюдение за ними осуществляется с помощью телеуправляемых подводных аппаратов. На шлемах водолазов также установлена видеокамера, позволяющая следить за обстановкой от первого лица.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12469520@egNews