Спасатели Северного флота провели тренировку с экипажем глубоководного аппарата АС-34 в Кольском заливе

На Северном флоте состоялась тренировка спасательных сил с участием подводного обитаемого аппарата АС-34 и его судна-носителя «Георгий Титов». Мероприятие состоялось в главной базе флота – Североморске.

Экипаж АС-34 отработал алгоритм приготовления подводного аппарата к плаванию в Кольском заливе. Особое внимание было уделено совершенствованию действий операторов-манипуляторов.

После выгрузки аппарата АС-34 из трюма судна-носителя он был спущен на воду. Экипаж глубоководного спасателя провёл тренировку по управлению аппаратом в надводном положении. Подводники выполнили манёвры в акватории Кольского залива: движение задним и передним ходом, изменение курса и скорости с помощью маршевого и лагового движительного комплекса.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе тренировки экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 отработал взаимодействие с расчётом главного командного пункта спасательного судна «Георгий Титов», проверил аппаратуру связи и выполнил команды, полученные от судового пункта управления.

В учебных мероприятиях были задействованы как военнослужащие, так и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.