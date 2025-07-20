Спасатели Северного флота совершенствуют свои профессиональные навыки

В отряде аварийно-спасательных судов службы поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота прошла тренировка по оказанию помощи надводному кораблю, получившему повреждение.

По легенде учения, многофункциональный модульный катер «Спасатель Кононенко» условно получил пробоину. После получения сигнала бедствия к катеру выдвинулась аварийно-спасательная группа, которая произвела откачку воды из условно тонущего судна дежурными средствами водоотлива.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, спасатели решали задачу по поиску и спасанию оказавшегося на воде личного состава. С использованием устройства посадочного пневматического спасатели осуществили подбор личного состава и оказали им первую медицинскую помощь.

В завершении мероприятия с рейдового водолазного катера «РВК-1230» под воду были спущены водолазные группы. Находясь под водой, водолазы провели разведку повреждений корпуса и заделали пробоины клиньями с установкой специальных пластырей.

В тренировке приняли участие экипажи рейдового водолазного катера «РВК-1230» и многофункционального модульного катера «Спасатель Кононенко».

Фото: https://mil.ru/news/fe637974-a3f9-4104-a4e6-f6d84bf5eaf0