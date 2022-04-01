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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.22 13:30

Спасатели Северного флота совершенствуют свою подготовку в Кольском заливе

Вчера на Северном флоте прошли практические занятия с экипажем подводного обитаемого аппарата АС-34 и его судна-носителя «Георгий Титов». Спасатели отрабатывали действия по предназначению в рамках плановой тренировки сил поисково-спасательного обеспечения.

В ходе практических занятий в одной из бухт Кольского залива отрабатывались действия экипажа спасательного судна «Георгий Титов» по подготовке и спуске на воду глубоководного спасательного аппарата.

Экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 отработал взаимодействие с расчётом главного командного пункта спасательного судна, выполнил рабочую проверку систем и механизмов, погружение на глубину и маневрирование на воде и под водой. Спасатели проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.

В учебных мероприятиях были задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Тренировка заняла несколько часов. Помимо отработки учебных задач экипажем аппарата АС-34, внимание было уделено процессам предварительной подготовки спасательного аппарата к работам на глубине, его спуску на воду и подъёму на борт.

Подобные тренировки проходят на Северном флоте регулярно. Они позволяют поддерживать высокий уровень подготовки и натренированности военнослужащих и гражданских специалистов, выполняющих задачи в составе дежурных сил поисково-спасательного обеспечения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, глубоководный автономный спасательный аппарат АС-34 проекта 1855 «Приз» предназначен для спасения экипажей подводных лодок, потерпевших аварию на глубинах до 1000 метров. Он был разработан нижегородским ЦКБ Лазурит. Имеет автономность 120 часов и дальность плавания - 39 км. С 2014 по 2016 год прошёл ремонт на Канонерском заводе в Санкт-Петербурге, после чего на испытаниях в Норвежском море погрузился на максимальную глубину свыше 1000 метров.

 

 

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12415516@egNews

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