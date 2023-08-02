Спасатели Северного флота вышли в Баренцево море для проведения учения по оказанию помощи терпящем бедствие в Арктике

Сегодня силы поисково-спасательного обеспечения (ПСО) Северного флота вышли в Баренцево море для проведения учения по оказанию помощи высокобортному судну, условно получившему повреждения в районе трассы Северного морского пути.

В ходе учения будут отработаны действия дежурной смены регионального центра управления обороной штаба Северного флота, управления дежурными силами поисково-спасательного обеспечения флота, а также организации взаимодействия между силами ПСО флота и спасательной службой Росрыболовства при проведении спасательных операций в районах трассы Северного морского пути и в Арктике.

По легенде учения на большом океанском судне, произошел пожар. Судно потеряло ход и несколько человек оказались на воде.

С поступлением условного сигнала бедствия в штабе Северного флота был развернут поисково-спасательный пункт, специалисты которого в режиме реального времени приступили к управлению дежурными силами ПСО по оказании помощи судну, терпящему бедствие в районе трассы Северного морского пути.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в учении принимают участие суда обеспечения и авиация армии ВВС и ПВО Северного флота, а также силы экспедиционного отряда аварийно-спасательной службы Росрыболовства.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12474434@egNews