Спасатели ведут поиск пропавшего дайвера в сложных погодных условиях

23 марта водолазы Мурманского АКАСЦ - филиала СЗРПСО МЧС России продолжают поисковые работы в Печенгском заливе.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 21 марта поступила информация о том, что в губе Амбарная Печенгского залива во время погружения пропал дайвер из Санкт-Петербурга, 1974 г.р. К месту происшествия выехали спасатели МАКАСЦ с водолазным оборудованием.

22 марта были осмотрены 500 метров береговой линии, произведены 6 водолазных спусков, водолазным способом и при помощи подводной камеры обследован участок акватории 250х100 метров. Работу осложняют погодные условия: сильный ветер, волны.