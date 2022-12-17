Спасатели выбирали лучшего по профессии

В регионе впервые провели конкурс профессионального мастерства среди работников аварийно-спасательной службы Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области. Конкурс проводился с 28 ноября по 16 декабря в месте постоянной дислокации спасателей.

Этапы конкурса охватывали основные направления профессиональной деятельности спасателей при ликвидации последствий техногенных аварий и проведения поисково-спасательных работ в природной среде.

В ходе борьбы за звание лучшего по профессии участники продемонстрировали уровень физической подготовки, навыки преодоления полосы препятствий, промышленного альпинизма, управления снегоболотоходом, оказания первой помощи, работу с широким спектром аварийно-спасательного инструмента.

В Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области отметили, что некоторые элементы состязания были больше похожи на работу ювелира. Ведь у спасателя нет права на ошибку.

Награждение победителей конкурса состоится 27 декабря – в профессиональный праздник работников аварийно-спасательных формирований, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru