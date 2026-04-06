Спасатели Заозерска приняли участие в учениях #МЧСМурманск: подготовка к спасению в суровых условиях

В то время как в регионе уже наступает весна, снежное покрытие в сопках ещё сохраняется, и это идеальное время для проведения традиционных масштабных учений #МЧСМурманск.

Два дня аварийно-спасательные подразделения региона проверяли свою готовность к действиям в сложных условиях севера. Спасатели отрабатывали практические навыки выживания, а также поиска, и оказания помощи туристам, оказавшимся в беде.

Как сообщает администрация ЗАТО город Заозерск, в первый день участники совершили переход на лыжах и снегоступах с полным снаряжением, организовали полевой лагерь и пункт приёма пострадавших, а также отработали строительство укрытий из подручных материалов и оказание быстрой медицинской помощи условным пострадавшим.

Во время ночного этапа спасатели ориентировались по компасу, топографической карте и GPS, чтобы найти три контрольные точки, а затем транспортировали пострадавшего в лагерь на импровизированных носилках.

На второй день учения прошли в горно‑лесистой местности: с помощью альпинистского снаряжения спасатели отыскали пострадавших по координатам, оказали им помощь и перенесли по сложному рельефу.

