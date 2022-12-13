Спасательное буксирное судно «Алтай» вернулось в Североморск из дальнего похода

Спасательное буксирное судно (СБС) «Алтай» 12 декабря прибыло главную базу Северного флота — Североморск — после выполнения задач дальнего похода.

На причале экипаж СБС «Алтай» встретили представители военного командования и родственники моряков. За время дальнего похода судно прошло более 10 тысяч морских миль, действовало в различных районах Средиземного моря, Атлантическом океане и морях Северного Ледовитого океана. Дальний поход североморцев продолжался более 120 суток.

Заместитель начальника управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга Михаил Белов поздравил североморцев с успешным выполнением всех поставленных задач и возвращением домой, поблагодарил за службу и пожелал крепкого здоровья. По флотской традиции капитан 1 ранга Михаил Белов вручил капитану СБС «Алтай» Вячеславу Крысанову жареного поросенка.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ряду моряков были вручены ведомственные награды.

После митинга экипаж был отпущен по домам. На судне оставлены лица дежурно-вахтенной службы.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12448342@egNews