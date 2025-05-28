Спасательное буксирное судно Северного флота «СБ-406» приняло участие в учении «Баренц-2025»

Спасательное буксирное судно Северного флота «СБ-406» приняло участие в межведомственном бассейновом учении «Баренц-2025», проходившем по плану морского спасательно-координационного центра «Мурманск».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, с получением сигнала спасатели Северного флота прибыли в назначенный район акватории Мотовского залива Баренцева моря, где условно потерпело бедствие гражданское судно. Затем, отрабатывая взаимодействие со своими гражданскими коллегами, флотские спасатели выполнили элемент поиска терпящих бедствие людей на поверхности моря и их подъём на борт спасательного судна.

На борту спасательного буксира медицинские специалисты провели тренировки по оказанию медицинской помощи потерпевшим бедствие на море и отработали действия по различным вводным.

По завершении бассейнового учения спасательное буксирное судно «СБ-406» прибыло в пункт постоянной дислокации.

Фото: https://mil.ru/news/3156040e-7448-4cc0-a81e-142a8361be01